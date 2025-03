"Nel ping pong per lo scudetto oggi tocca al Napoli con la Fiorentina e nulla appare scontato". La Repubblica apre così il suo pezzo di oggi dedicato all'Inter, reduce dalla vittoria in rimonta sul Monza che nel primo tempo di ieri si era portato clamorosamente avanti a San Siro con un doppio vantaggio. Le reti di Birindelli e Keita non hanno però buttato giù la squadra di Inzaghi, che "si è fatta strattonare dal Monza ultimo in classifica e per la rimonta, sotto di 2 gol, ha avuto bisogno di cambiare marcia nella ripresa, dopo il primo tempo in folle", si legge sul quotidiano.

Decisivo l'autogol di Kyriakopoulos convalidato dalla goal line technology per questione di centimetri. Centimetri che permettono all'Inter di restare al primo posto e di allungare momentaneamente a +4 sul Napoli, oggi in campo contro la Fiorentina.