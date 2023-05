Il ruolo dell'allenatore è così: onori e oneri. Alla massima potenza. Criticato per le undici sconfitte in campionato, Simone Inzaghi prende oggi una bella fetta di meriti per l'arrivo in finale di Champions League. "Cosa s'inventeranno ora i suoi detrattori?", è la pagella (voto 8) riservata da La Repubblica al tecnico interista.

Secondo il quotidiano, "se l’andata dell’Inter era stata un’aggressione brevissima e formidabile, al ritorno è bastata la gestione del 2-0, sontuosa e non solo difensiva, per vincere ancora e andare a Istanbul. In questo momento l’Inter è decisamente il meglio che abbiamo in Italia, e attenti a non immaginarla come un capretto sull’altare di City o Real: l’esperienza e la qualità nerazzurra potrebbero creare la sorpresa gigante".