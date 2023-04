Il quotidiano La Repubblica oggi in edicola attacca la decisione del giudice sportivo di punire in maniera molto blanda sia la Curva della Roma che quella della Lazio dopo i cori anti-semiti uditi nelle ultime settimane. "È la prova che il problema non sono solo le curve, ma la macchina stessa della giustizia sportiva. Che, tirata per la giacca da presidenti e istituzioni, fatica a mettere a fuoco il vero obiettivo del proprio lavoro. Ossia fare in modo che lo stadio sia un posto in cui la violenza fisica e quella verbale – ancora di più se tocca corde profonde con espressioni razziste – non possano trovare spazio. Pazienza se il prezzo da pagare è un settore vuoto, un botteghino meno ricco, un dirigente più arrabbiato. A proposito di prezzo: 8 mila euro di multa vale il coro assordante con cui la curva sud della Roma domenica ha chiamato per quasi un minuto “zingaro” Dejan Stankovic. Sdoganato il concetto inaccettabile secondo cui dare dello zingaro a qualcuno non sarebbe un’espressione razzista, ma solo “insultante”. Gli 8mila euro di multa spiegano bene perché nessun club faccia davvero nulla: la Roma, a ogni partita, spende di più per il catering".