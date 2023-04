La Repubblica si concentra oggi sul caso Juventus dopo la sentenza di ieri del Collegio di Garanzia del Coni. Con un giudizio piuttosto pesante. "Ha perso anche la credibilità di un campionato in cui la classifica è cambiata due volte per motivi extrasportivi - si legge -. La Juventus ha pensato per mesi di non avere quasi obiettivi, perdendo punti e motivazioni. L’Inter che pensava di essere in ritardo di 2 punti sul quarto posto, ha scoperto che in realtà sono 5. Le milanesi, semifinaliste in questa Champions, oggi non sarebbero qualificate alla prossima. Una situazione paradossale".

Ora "il Collegio ha 30 giorni per scrivere le motivazioni, ma ne impiegherà la metà. Dopo altri 15 giorni, la Corte d’appello federale determinerà la nuova sanzione. La decisione finale (ma appellabile, ancora al Collegio di garanzia) potrebbe quindi arrivare intorno al 22 maggio. Senza contare che sulla Juve pende il procedimento all’Uefa, che potrebbe decidere sul futuro nelle coppe della Juventus, a prescindere da come chiuderà questo campionato".