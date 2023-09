Il fronte stadi resta quello più intricato per il rilancio del calcio italiano. Investimenti che restano al palo per l’indecisione politica o per i blocchi della burocrazia. Bloccati investimenti per 2,5 miliardi di euro. Tra le eccezioni spicca il Gewiss Stadium di Bergamo, per il quale la conclusione dei lavori è prevista per la fine dell’estate 2024, lo riferisce il Sole 24 Ore, come ripreso da Calcio e Finanza.

Inter e Milan sperano ancora di poter sbloccare il dossier del nuovo San Siro, ma l’intoppo del vincolo sul secondo anello del Meazza si aggiunge alla prospettiva di un referendum cittadino. Per questo i due club stanno valutando altre aree nella provincia milanese in cui edificare il proprio impianto, ricorda Calcio e Finanza.