Anche Il Secolo XIX applaude il Genoa, autore di una prestazione maiuscola contro l'Inter e ko di misura per la rete siglata nel secondo tempo da Lautaro Martinez. Il quotidiano ligure sottolinea che la squadra di Vieira ha giocato "senza paura a San Siro", da dove è uscito "battuto ma non ridimensionato - si legge -. Se la gioca per larghi tratti alla pari con la capolista, almeno per il momento, del campionato". Una prestazione che dà fiducia al Grifone in vista delle prossime tre sfide contro Empoli, Cagliari e Lecce che racconteranno tanto sul discorso salvezza.