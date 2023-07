Diventa sempre più forte la candidatura di Emil Audero per il ruolo di portiere dell'Inter da affiancare a Yann Sommer. Anche il quotidiano genovese Il Secolo XIX rilancia le voci sul possibile affondo del club nerazzurro per l'estremo difensore doriano, più facile probabilmente da agganciare rispetto ad Anatoliy Trubin anche se la Sampdoria non scende dalla valutazione di 10 milioni di euro. La strategia dell’Inter potrebbe essere quella di inserire una contropartita per abbassare il prezzo, ad esempio quel Giovanni Fabbian appetito da diversi club dopo l'ottima stagione alla Reggina.