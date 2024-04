Udinese-Inter sarà certamente una partita in cui i riflettori saranno accesi su Lazar Samardzic. Il centrocampista è stato a un passo dal vestire di nerazzurro l'estate scorsa, ma poi non è riuscito a centrare una stagione convincente.

Come sottolinea oggi Il Messaggero Veneto, in ventisei partite giocate ha messo assieme tre gol e due assist. Per venti volte è partito titolare, ma finora ha deluso i tifosi bianconeri. Lunedì, si legge, dovrà essere la sua partita, dopo che all'andata è stato tramortito dalle emozioni e dalle pressioni di San Siro.