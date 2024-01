Il Mattino di Napoli ricostruisce oggi quanto sarebbe accaduto a metà partita della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, il designatore Gianluca Rocchi sarebbe sceso nello spogliatoio del direttore di gara Rapuano all'intervallo rimproverandolo sul metro di giudizio adottato.

Nel secondo tempo sarebbe quindi arrivato un repentino cambio di atteggiamento e il secondo giallo a Simeone. Il direttore di gara non è stato comunque promosso dai vertici Aia per il suo operato in finale.