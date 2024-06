La questione del rinnovo di Denzel Dumfries potrebbe slittare a dopo l'Europeo. Come riporta oggi Il Giorno, infatti, sia l'Inter che il giocatore olandese potrebbero avere vantaggio nel rimandare il discorso al periodo successivo al torneo continentale. In caso di buone prestazioni da parte del calciatore, infatti, può crescere sia la richiesta d'ingaggio di Dumfries che il prezzo del cartellino per le eventuali pretendenti, con maggiori possibilità di trovare acquirenti.