L'Inter lavora ai rinnovi di contratto. Uno è quello di Simone Inzaghi: secondo Il Giornale il tecnico firmerà fino al 2025 con opzione per il 2026 e stipendio da circa 6 milioni a stagione. Discorsi per il prolungamento anche con Federico Dimarco: il quotidiano parla di lavori in corso per una firma fino al 2028 con raddoppio dell'attuale stipendio fino a toccare quota 3 milioni all'anno.