Il Sole 24 Ore propone oggi un approfondimento riguardo all'introduzione del vincolo sportivo, che sarà in vigore dal 31 luglio. Il vincolo, si legge, avrà durata massima di due anni per i giovani tesserati entro i 15 anni e avrà una durata annuale per tutti gli altri.

L'unica eccezione alla regola è prevista in caso di stipula del contratto di apprendistato sportivo, che consente di vincolare i giovani per una durata di tre anni. Prima di allora sarà necessario per le società attrezzarsi per poter utilizzare la nuova norma.