Atalanta-Inter vuol dire anche Percassi e Zhang, due famiglie che hanno messo il marchio su due realtà simili ma allo stesso tempo diverse, "con una traiettoria che a volte è entrata anche in conflitto", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Se i Percassi hanno in mano la gestione sportiva della Dea (la cui maggioranza è stata ceduta a Stephen Pagliuca), Zhang ha invece cercato a lungo un socio di minoranza, affidandosi poi all'operazione di rifinanziamento con Oaktree che ora - stando alla rosea - lavora per rinnovare, con l'obiettivo di mantenere il controllo del club. In questi anni Zhang ha trascinato l’Inter all’8° posto del ranking UEFA (alla fine della sua prima stagione era 76esima): un risultato arrivato anche grazie alla decisione di affidarsi ad un management italiano capitanato da Marotta e Ausilio.

Adesso l'Atalanta è una rivale dell'Inter, come testimonia la telenovela Scamacca: ad agosto, nonostante il corteggiamento del Biscione, il giocatore ha deciso di trasferirsi a Bergamo e non a Milano, ricevendo un ingaggio all'altezza di un top club.