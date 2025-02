Nicola Zalewski è stato ieri protagonista di un debutto coi fiocchi, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Entrato al 76' al posto di Federico Dimarco, ha ripagato la fiducia con un'ottima prova e un assist. Il cambio, si legge, non era una preghiera disperata, ma una mossa studiata dal Inzaghi, che sembra credere nel ragazzo molto più di quanto non fosse per Buchanan.

Secondo la rosea, Zalewski ha fatto più in 19' rispetto al canadese in un anno intero. L'opera di convincimento presso la dirigenza per trattenerlo a fine anno è cominciata bene.