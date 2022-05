"Uno scudetto, qualche notte da guerriero in Champions e diversi problemi fisici. Dopo due stagioni, l’avventura di Arturo Vidal all’Inter è ai titoli di coda. Nessuna novità, visto che la situazione era abbastanza chiara da tempo e che lo stesso Vidal negli ultimi mesi attraverso i social ha fatto ben intendere quale sarebbe stato il suo futuro". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il cileno dovrebbe accasarsi in una tra Colo Colo e Flamengo: nelle prossime settimane la scelta decisiva, giusto il tempo di sistemare l'uscita dall'Inter. "Il contratto del cileno, infatti, prevedeva un biennale con opzione per il terzo. L’opzione non verrà esercitata dal club, che comunque dovrà garantire al centrocampista cileno un indennizzo: una sorta di buonuscita, come da accordi, di circa 4 milioni. Che possono sembrare tanti, ma sono meno della metà di quello che teoricamente re Arturo avrebbe potuto guadagnare al terzo anno all’Inter", spiega la rosea.