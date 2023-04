Tre ballottaggi ancora vivi in casa Inter per quanto riguarda l'undici che scenderà in campo oggi allo stadio Da Luz di Lisbona. Quello più tirato riguarda l'attacco: secondo la Gazzetta dello Sport, Dzeko parte leggermente in vantaggio su Lukaku per affiancare Lautaro. Più definiti invece i contorni per le scelte sulle fasce: Dumfries e Dimarco in pole su D'Ambrosio e Gosens. Indisponibili Calhanoglu e Skriniar.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.