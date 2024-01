Il prossimo mese e mezzo, considerando il calendario, sarà decisivo secondo la Gazzetta dello Sport. L'Inter dovrà affrontare un tour-de-force di alto livello anche per le avversarie in ballo, dalla Juve all'Atletico, passando per la Supercoppa, la Fiorentina, e la Roma.

Come riuscirci? Secondo la rosea, il segreto di Inzaghi sarà il turnover, con un approccio diverso rispetto al passato. Ad esempio c'è Frattesi che scalpita, ma non solo lui. Servirà recuperare a un livello alto sia Arnautovic che Sanchez, così come Pavard dopo il lungo stop per infortunio e capire quanto potrà dare l'ultimo arrivato Buchanan per sopperire al ko di Cuadrado.