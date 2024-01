L'Inter è pazza di Marcus Thuram. La Gazzetta dello Sport dedica oggi un'intera pagina all'attaccante francese, che aspetta il rientro in campo di Lautaro Martinez per riformare la coppia che non si vede dal 20 dicembre, giorno di Inter-Bologna di Coppa Italia, quando in realtà l'ex Borussia entrò solo dalla panchina.

Senza l'argentino di fianco, anche Thuram ha perso un po' di smalto a Genova. In ogni caso la stagione dell'attaccante è andata oltre quella di qualsiasi acquisto estivo, nonostante lui sia un parametro zero e ci siano giocatori come Pavard o Frattesi costati assieme 63 milioni di euro. Anche fuori dal campo, l'ambientamento è andato alla grande. Tutto il gruppo vuole bene al ragazzo, appassionato di musica e rap.

L'importanza di Thuram è testimoniata dalla presenza assidua dal 1' in campionato. E' rimasto in panchina solo nelle coppe, tre volte in Champions e una in Coppa Italia. Solo lui e Pinamonti hanno sempre giocato titolari in A quest'anno tra gli attaccanti, 18 su 18. E' primo per assist (6) e secondo per palloni toccati in area avversaria (100 contro i 104 di Kvaratskhelia, terzo per conclusioni effettuate (49) dietro Kvara a 61 e Lautaro a 53.