Dal raduno svolto ieri a Roma tra gli arbitri della Can A e B e il designatore Gianluca Rocchi, è venuta fuori una direttiva chiara del 2023: eliminare il più possibile le perdite di tempo e ambire a giocare più minuti. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. "Nelle scorse settimane, visti i maxi-recuperi a Qatar 2022, molti esponenti della Serie A si erano chiesti se l’ondata dei quei minuti aggiuntivi si sarebbe infranta anche sul nostro campionato - si legge -. Quei recuperi XL, in alcuni casi consoni e giustificati, avevano lo scopo di indennizzo del tempo perduto ed erano sorti come conseguenza della volontà di Pierluigi Collina di far giocare a calcio il più possibile. Il “target” però era quello di perdere meno tempo possibile, di non buttarlo e di recuperare quel che era dovuto (esultanze, infortuni, etc): quello che non sarà più tollerabile, quindi, sarà proprio il “tirar tardi” ma anche le inutili manfrine pre-punizioni o i rinvii che dilatano gare e recuperi. Per stroncare sul nascere questo ci vorranno arbitri di personalità".