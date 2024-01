Taremi e Zielinski sarebbero gli ennesimi colpi a parametro zero dell'Inter di Marotta e Ausilio. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, quella di andare a prendere giocatori in scadenza è diventata una strategia ormai consolidata in casa nerazzurra.

Basti pensare a Calhanoglu nel 2021, Mkhitaryan nel 2022 e Thuram nel 2023. Ma pure Onana, Cuadrado, Sanchez, Godin e prima ancora De Vrij. L'Inter dei prametri zero funziona e vince. E continua...