Ci sono anche i singoli dell'Inter, come è giusto che sia, nel mirino delle critiche de La Gazzetta dello Sport dopo il pareggio di Salerno. La rosea comincia puntando il dito su Lukaku, colpevole di aver fallito l'ennesimo gol da due passi centrando una traversa e sciupando tante altre occasioni. "Non è mai stato davvero lui, in questa stagione - si legge -. Non c’è mai stato feeling con Simone Inzaghi, si è capito. Certo, questo spiega una parte, non può essere il tutto intorno a cui poggiare i ragionamenti su quello che doveva essere l’uomo in più di questa stagione. E lo sa anche la società, che infatti ora è molto fredda sull’ipotesi di trattenere a Milano il belga". Non in forma neanche gli altri compagni di reparto di Rom: Lautaro viene definito "cotto" perché in queste ultime settimane "è la fotocopia senza inchiostro del giocatore tornato a mille dal Mondiale", mentre Dzeko è vicino ai tre mesi senza gol e Correa ha ormai perso la fiducia di tutti.