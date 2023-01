Singolare iniziativa da parte della Lega Serie A in occasione della Supercoppa Italiana. "Per ogni gol segnato domani sera, il pallone verrà dato a un rappresentante della Lega che annoterà minuto e marcatore - riporta La Gazzetta dello Sport -. Così diventerà un cimelio destinato ai tifosi in possesso dei fan token delle due squadre. Il pallone sarà poi spedito al quartier generale di Chiliz, “gemello” di Socios e partner della Lega Serie A. Tramite l’app, le “palle gol” verranno riscattate dai tifosi, che grazie al chip potranno rivedere la rete con lo smartphone".