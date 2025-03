Yann Sommer, dopo le panchine con Feyenoord e Monza, si candida a tornare tra i pali dell'Inter già domani, nel match di ritorno contro la squadra di Van Persie.

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di domani, è aperto il ballottaggio tra lo svizzero e Martinez. Oggi Inzaghi prenderà una decisione dopo aver parlato con entrambi i suoi portieri. Lo svizzero è ormai pronto al rientro, la sensazione è che - anche in vista della sfida con l’Atalanta - sia favorito per tornare tra i pali. Ma la scelta definitiva non è stata ancora presa. Anche perché Pepo si è ben impegnato in tutte le partite nelle quali è stato chiamato in causa.