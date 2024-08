È giunto il momento dei saluti. Stamattina, alle ore 10.30, Yann Sommer parlerà in conferenza stampa e annuncerà il ritiro dalla nazionale svizzera.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il portiere dell'Inter dice addio alla selezione rossocrociata dopo 12 anni: 94 partite in totale per lui, con 92 gol subiti. Nel cv troviamo due Mondiali (2018 e 2022) e ben tre Europei (2016, 2021 e 2024).