Da sempre, gli infortuni sono una delle discriminanti che condizionano le stagioni delle varie squadre e, di conseguenza, i loro obiettivi. Non fa eccezione quello che sta succedendo nelle prime dieci giornate alle squadre di vertice della classifica in Serie A, dove ad esempio il Milan ha manifestato i numeri più preoccupanti da questo punto di vista, al contrario dell'Inter che risulta la meno colpita. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport ha evidenziato alcuni dati per capire la netta differenza: dalla prima alla decima giornata di campionato, i rossoneri contano 19 problemi fisici, la Juventus 10, il Napoli 8, l'Inter solamente 6. Le partite saltate nel complesso dai giocatori indisponibili per guai muscolari o traumatici sono ancora più esemplificative: Milan 37, Juventus 26, Napoli 21, Inter 18.

Simone Inzaghi, di fatto, ha avuto un solo, grande contrattempo a livello di infortuni, ovvero la distrazione del bicipite femorale della coscia destra accusato lo scorso 24 settembre a Empoli da Marko Arnautovic, ora ormai prossimo al rientro in gruppo. Poi i forfait sono stati molto rari tra gli uomini chiave: Acerbi ha saltato 3 partite, Calhanoglu una, mentre Barella, Lautaro e Thuram nessuna. "In uno scenario del genere, l’infiammazione a un tendine d’Achille che limita Cuadrado è quasi accettabile", conclude il pezzo della rosea.