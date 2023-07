La cessione di Divock Origi al West Ham per 8-10 milioni di euro farebbe felice il Milan ma anche la Roma, che a quel punto avrebbe un argomento in più per andare dagli Hammers a chiedere Gianluca Scamacca. Secondo la Gazzetta dello Sport, i giallorossi dovranno comunque superare gli ostacoli di una trattativa che continua a vedere il gli inglesi fermi sulla loro richiesta: prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze ed alla qualificazione della squadra di José Mourinho alla Champions.

Il prezzo fissato si aggira intorno ai 23-24 milioni di euro, da pagare tra 12 mesi, quando due annualità del suo costo saranno state ammortizzate, a cui chiaramente aggiungere il costo del prestito oneroso.