E alla fine "i campioni sono così". Alexis Sanchez, ancora una volta, graffia in una finale e diventa protagonista quando in pochi ormai ci credevano. Almeno fuori dalla Pinetina. Come scrive la Gazzetta dello Sport, qualche tifoso avrebbe voluto vederlo restare in Arabia. E invece il Niño torna a Milano con un carico di fiducia non indifferente.

Inzaghi l'ha messo in campo con Arnautovic quando il Napoli è rimasto in dieci e c'era bisogno di spingere sull'acceleratore. Entrambi hanno risposto presente, ma è chiaro che la palla per Pavard dell'ex Arsenal in occasione del gol decisivo resta nella memoria di tutti. Il mercato si allontana, ormai definitivamente. E si gode l'ennesima Supercoppa.