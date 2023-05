San Siro sold-out per il derby di stasera. Un evento globale che sarà seguito in tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Germania, dal Regno Unito a Malta, sono 124 gli stati rappresentati dai tifosi seduti sugli spalti. "Una sfida universale anche se si considera chi resterà a guardare dalla tv: saranno 120 i Paesi collegati da ogni continente per un evento letteralmente globale.

E che sarà raccontato in ogni angolo del mondo: 224 i giornalisti accreditati, una percentuale consistente di stampa straniera", conferma la Gazzetta dello Sport. E per il Milan sarà record d'incasso: 10 milioni che finiranno interamente sui conti del club ospitante. In attesa del ritorno...