Dalle parole di Josè Mourinho nel post-partita di Monza-Roma si evince non solo la rabbia per la gestione di Chiffi, ma anche quella che è la situazione dell'infermeria giallorossa in vista della sfida contro i nerazzurri di sabato. "Non abbiamo la rosa per competere su due fronti. Per l’Inter, che ha una squadra fortissima, abbiamo perso anche El Shaarawy e Celik - ha dichiarato il tecnico -. E non avrò Smalling, Llorente, Kumbulla. Su Dybala e Belotti non dico zero per cento, ma neppure cinquanta; anzi, più vicino allo zero che al cinquanta".

In realtà l'argentino era ieri in panchina e le sue condizioni saranno da valutare. Alla lista va invece aggiunto Karsdorp, che ha già finito la sua stagione.