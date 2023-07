Ieri è partito il ritiro estivo dell'Inter, ma ad Appiano Gentile erano pochi gli esponenti della prima squadra considerando i tanti nazionali assenti per via del prolungamento ferie dovuto agli impegni di giugno. Come riferisce la Gazzetta, grande emozione per il nuovo arrivato Bisseck, che ha conosciuto il tecnico Simone Inzaghi e pochi compagni reduci dell’ultima stagione: capitan Lautaro Martinez, il compagno di reparto Stefan de Vrij, Henrikh Mkhitaryan, il Tucu Correa, Raffaele Di Gennaro e, ovviamente, André Onana, che ha voluto vivere un altro giorno da interista, nonostante la cessione allo United a un passo dalla definizione.

Oltre a diversi Primavera, si sono rivisti anche Lazaro, Fabbian, Sensi, Esposito, Agoumé e i fratelli Stankovic: per tutti c'è da capire il futuro. "Il gruppo nerazzurro ha svolto i tradizionali test fisici di inizio preparazione e poi si è riversata sul campo per una prima sgambata - racconta la rosea -. Fino alla partenza per il Giappone, in programma il 23 luglio, il menù sarà sempre lo stesso, con doppie sedute previste alle 10 del mattino e alle 6 di pomeriggio. Lunedì si aggregheranno i nazionali ancora in vacanza e si comincerà a fare sul serio, mentre le prime amichevoli – o meglio allenamenti congiunti – sono previste per martedì contro il Lugano e venerdì con la Pergolettese, sempre nel quartier generale di Appiano Gentile".