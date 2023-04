Gol di testa: di tanti modi in cui Nicolò Barella poteva sbloccare sé stesso e l'Inter, quello della via aerea era decisamente il meno probabile. "Non sarà la sua specialità, ma poco importa perché in questa notte tutto sembra andare alla rovescia: pensi a un’Inter come quella del campionato, prigioniera delle proprie paure e dei propri limiti, e la ritrovi invece coraggiosa e spavalda in questo catino rosso che è la tana delle aquile del Benfica. E lo specchio di questa metamorfosi è proprio il numero 23 che, come molti compagni, era sembrato declinante nell’ultimo tratto di strada", sottolinea la Gazzetta dello Sport.