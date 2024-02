Buone notizie in casa Roma. Oltre all'acquisto di Tommaso Balzandi, Daniele De Rossi può festeggiare il ritorno in gruppo di Renato Sanches e Chris Smalling che ieri si sono allenati e sono vicini al rientro dopo infortuni che li hanno tenuti out per molto tempo. Il centrocampista portoghese, fa sapere la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere addirittura convocato per il match di lunedì contro il Cagliari, mentre per quanto riguarda il difensore inglese la prudenza invita a tenerlo in considerazione per la partita del 10 febbraio contro l'Inter.