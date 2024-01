Secondo il sondaggio di Italpress, sarà l'Inter a laurearsi campione d'Italia. Quasi tutti gli allenatori di Serie A interpellati, infatti, ha indicato la squadra nerazzurra come quella che alla fine vincerà il tricolore. Solo Gasperini ha scelto la Juventus di Allegri, mentre Ranieri è rimasto in dubbio tra nerazzurri e bianconeri. Per il resto, Pippo Inzaghi, Andreazzoli, Italiano, Di Francesco, D’Aversa, Mazzarri, Dionisi, Juric, Cioffi e Baroni hanno indicato i nerazzurri come vincitori del campionato. Non hanno preso parte alla votazione Motta, Gilardino, Sarri, Palladino e Mourinho.

Secondo Simone Inzaghi, Frosinone squadra rivelazione e Zirkzee giocatore rivelazione.