Perché l'Inter è interessata a Franck Kessie? Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ivoriano ha le caratteristiche che mancano alla mediana nerazzurra e potrebbe entrare benissimo nei meccanismi inzaghiani: "Da mezzala, con libertà di inserirsi senza palla, o anche da centrale, ruolo che meno predilige ma che comunque potrebbe ricoprire in caso di necessità - si legge -. La sua forza fisica, in Italia, fa ancora la differenza e permetterebbe al centrocampo nerazzurro di compiere un altro passo in avanti. L’uomo giusto per completare la rosa".