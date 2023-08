Dopo l'articolo apparso ieri nella versione online, la Gazzetta dello Sport insiste sull'aspetto psicologico di Pavard che non farebbe dormire sonni tranquilli all'Inter, andando a scandagliare la parte intima del francese, particolarmente toccato dal Covid e vittima di depressione per sua stessa ammissione. "Mentre il mondo faticosamente si è messo alle spalle la parola Covid, Benjamin ha dovuto fare il conto con la sua carriera e le sue difficoltà, accantonate le sconfitte una alla volta fino a oggi - si legge -. Se si parla del Mondiale, però, nel giro di quattro anni tutto è cambiato: prima uomo copertina e poi comparsa. In Qatar il francese ha giocato l'esordio contro l'Australia e poi... stop. Zero minuti, superato nelle gerarchie da Jules Koundé e Axel Disasi. Legittime scelte tecniche del selezionatore, certo, ma lo stesso Deschamps, alcuni mesi dopo, ha lasciato intendere che la questione non fosse soltanto fisica e tecnica, ma avesse a che fare con questioni personali. Segreti chiusi nello spogliatoio dei Bleus e nell’ufficio dell’allenatore: «Prima, durante e dopo il difficile Mondiale ho parlato con lui... Tutto ciò appartiene al passato, ora pensiamo al futuro»".

