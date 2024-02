Problemi fisici per José Luis Palomino. Come segnala oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore dell'Atalanta mancherà per altri 20-30 giorni a causa di una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro.

Considerato il recupero con l'Inter il 28 febbraio, le condizioni del giocatore andranno rivalutate avvicinandosi all'appuntamento per capire se potrà esserci o meno.