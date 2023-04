Allenamento della vigilia ad Appiano agitato da uno scontro fortuito tra Onana e Brozovic, con il croato che se l'è presa e sono dovuti intervenire Lukaku e D'Ambrosio per sedare il principio di acceso diverbio tra i due. Secondo la Gazzetta dello Sport, il camerunese e il croato hanno poi avuto modo di chiarirsi. "La seduta è servita anche per sciogliere almeno uno dei dubbi di Inzaghi in ottica formazione: Calhanoglu andrà in panchina, il centrocampo sarà formato ancora da Brozovic con Barella e Mkhitaryan ai lati.