"Oggi ore 9.15, convocazione ufficiale a Palazzo Marino: il sindaco Beppe Sala aspetta Inter e Milan per parlare ancora una volta di stadio , una palla che ci si passa e e ripassa da quattro anni senza fare mai gol. Il tutto mentre il progetto del nuovo San Siro si è fermato in un binario morto e negli ultimi giorni la tensione tra i club è salita come mai prima: da un lato è stata ostentata la voglia dei rossoneri di farsi un impianto da soli; dall’altro lato è montata la delusione del club di Zhang per la “fuga” dei cugini, unita alla consapevolezza di potersi muovere in autonomia per una soluzione tutta interista". Questo quanto riferisce stamane la Gazzetta dello Sport sull'ennesima puntata della telenovela stadio. Una telenovela che ha stancato tutti ormai.

A Palazzo Marino ci saranno l’a.d. nerazzurro per la parte Corporate, Alessandro Antonello, e il presidente milanista, Paolo Scaroni. "Il Milan si aspetta solo un incontro istituzionale, magari chiarificatore ma non certo risolutivo: l’ippodromo La Maura, area piena di verde non lontano dal Meazza citata da Sala, sarebbe uno dei progetti alternativi del Diavolo assieme a Rozzano e a Sesto. L’Inter, che sostiene di mantenere il dialogo aperto con Gordon Singer per il nuovo San Siro, come se nulla fosse cambiato, vuole verificare la nuova strategia di RedBird. Sarebbe lo strappo definitivo — non in privato ma in una sede istituzionale — del protocollo di intesa firmato 4 anni e mezzo fa in cui Inter e Milan si impegnavano a lavorare gomito a gomito per un nuovo impianto", spiega la rosea. Ognuno per la sua strada? E quando?

