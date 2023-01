Nel giorno in cui sarà presentata l'introduzione del fuorigioco semi-automatico in Italia, per la prima volta in Supercoppa, La Gazzetta dello Sport ipotizza un avvio della separazione delle carriere tra arbitri e Var. Partendo da una decisione che riguarda anche una partita dei nerazzurri. "Il caso-Valeri riguarda il fatto che non sia ancora sceso in campo dopo Fiorentina-Inter del 22 ottobre quando non diede un “rosso” fuoco a Dimarco. Da quella sera, tanto Var. Comincia forse la cosiddetta, e ipotizzata più volte, separazione delle carriere fra arbitro da campo e da Var? Chissà".