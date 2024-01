Grandi ospiti stasera all'Al-Awwal Park per Napoli-Inter, finale della Supercoppa italiana. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in particolare ci sarà Luciano Spalletti, attento ai suoi ex giocatori ma in particolare ai nazionali in vista dei prossimi impegni.

Annunciate anche le presenze di Del Piero, Materazzi, Cannavaro, Toni, Zambrotta, Vieri, Brocchi, Ferrara e Candela. E se per la semifinale c’erano 20.767 spettatori per Inter-Lazio, stasera l'impianto sarà sold-out.