La Gazzetta dello Sport apre anche una parentesi sulla situazione di Nacho, esperto difensore spagnolo per cui l'Inter ha messo sul tavolo un triennale, provando a farlo desistere da rinnovare il contratto in scadenza con il Real Madrid, che gli ha proposto un accordo meno lungo. Da par suo, però, fa notare sempre la rosea, ieri Carlo Ancelotti si è detto ottimista sul fatto che il matrimonio tra le parti prosegua oltre il 30 giugno prossimo:" Il club ha offerto il contratto sia a loro due sia ad Asensio. Quest’ultimo ha deciso di andare via, ma da quello che vedo sia Nacho sia Ceballos credo che resteranno".