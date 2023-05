José Mourinho deluso dal suo club e non si esclude l'addio a fine stagione. I nervi sono scoperti, le crisi continue e il campo ne risente. "Uscendo dal Brianteo di Monza, l’allenatore sembrava in pace con se stesso e, soprattutto, mai così lontano dalla Roma. Mou ha detto ciò che aveva nel cuore da tempo, sapendo che avrebbero potuto dispiacere alla società. Ma non si è fermato, tanto è vero che ad alta voce ha detto: «E adesso che mi deferiscano pure»", riferisce la Gazzetta dello Sport, che sottolinea l'interesse di Real e PSG per il portoghese.

Le parole contro Chiffi e, di conseguenza, contro la gestione della società, sono state l'ultima goccia. "Il club affronta questa nuova crisi con disappunto per le critiche, ma anche con la rassegnazione di chi sa che Mou è questo. Il fatto che da quattro mesi l’allenatore chieda udienza ai Friedkin per parlare del futuro, è un segnale chiaro su chi comanda. Per questo José è stato netto:«Non abbiamo una rosa per competere su due fronti». Il palese seguito alla frase di sabato: «Non abbiamo investito per andare in Champions». Che invece è l’obiettivo dei Friedkin". Pareri opposti che allontanano Mourinho dai giallorossi nonostante la scadenza del contratto nel 2024. "I contratti valgono ciò che valgono", aveva detto lo stesso portoghese. De Zerbi, Motta e Amorim i possibili sostituti.