Paragone importante per La Gazzetta dello Sport, che utilizza come filo conduttore la nazionalità olandese e José Mourinho. Secondo la rosea, infatti, il fresco arrivo di Georgino Wijnaldum alla Roma può cambiare l'impronta della squadra giallorossa come giù successo in passato all'Inter con Wesley Sneijder: lo Special One volle a tutti costi l'ex Real e alla fine vinse tutto, ora toccherà al centrocampista ringraziare a suo modo il portoghese.