La Gazzetta dello Sport, a due giorni dal match con la Lazio, propone una fotografia dello stato di salute dell'Inter che in campionato viaggia a una velocità supersonica.

Punto forte resta la Thu-La, come confermato anche dal match di Monza. Ma c'è anche una super difesa che sta facendo la differenza: 10 gol incassati in 20 partite di campionato, nessuno nei 5 campionati migliori del continente difende così bene. A centrocampo il faro è Calhanoglu, che nelle scorse settimane aveva detto no proprio a offerte dall'Arabia Saudita. Il turco, a metà campo, si avvale anche della collaborazione di Mkhitaryan, classe sopraffina al servizio della squadra. E poi occhio a Dimarco, che col suo mancino sa essere decisivo soprattutto in zona offensiva.