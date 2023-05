Stefano Pioli prenderà una decisione sulla presenza di Rafael Leao nell'euroderby d'andata solo domani, forse addirittura mercoledì, giorno della semifinale d'andata di Champions League. contro l'Inter. Qualcosa però è chiaro da ieri: il portoghese ha rimediato contro la Lazio una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra, infortunio che, a logica, lo dovrebbe tenere ai box fino al ritorno, fissato in calendario il prossimo 16 maggio. All’interno del club, rivela la Gazzetta dello Sport, già ieri più di una persona era rassegnata a questa ipotesi; l'alternativa è forzare il rientro del 17 rossonero, con il rischio di perderlo a lungo in caso di ricaduta. Il giocatore proverebbe il recupero lampo, tanto che pubblicamente continua a professare la sua serenità: ieri su Instagram ha scritto "torno presto" e in queste ore ha fatto sapere di non aver mai avuto dolore. "La certezza è che Leao continuerà le terapie – ci sono macchinari in grado di ridurre l’edema – e sarà valutato giorno per giorno. Il recupero però, a oggi, è improbabile", scrive la rosea.

Allora, chi al suo posto? Alexis Saelemaekers è il grande favorito, con Diaz a destra e Bennacer trequartista atipico. Le alternative Origi e Rebic non hanno mai convinto, mentre il 3-5-2, modulato adottato in campionato contro i cugini, è stato messo in soffitta da un po'.