L'intreccio di mercato che coinvolge le punte può complicare il chiacchierato matrimonio tra Romelu Lukaku e la Juventus, costretta a vendere Dusan Vlahovic per tentare l'affondo col Chelsea. Questo, almeno, quanto si deduce dallo scenario disegnato da La Gazzetta dello Sport. Si parte da Kylian Mbappé, messo sul mercato dal PSG ed escluso dalla tournée che inizia oggi in Giappone e si concluderà in Corea del Sud i primi di agosto: la stella francese pare abbia un accordo con il Real Madrid.

Nella lista dei parigini il primo obiettivo non sarebbe il serbo ex Fiorentina, ma Rasmus Hojlund dell’Atalanta. "E ora chi glielo dice a DV9? Il centravanti serbo si vedeva già a Parigi, dopo i contatti tra il Psg e il suo agente, Darko Ristic, della scorsa settimana - si legge -. Ma alla Juventus non è arrivata ancora la proposta giusta. Un problema anche in casa bianconera, visto che la cessione potrebbe far respirare i conti del club. Nel frattempo, i campioni di Francia stanno deviando il loro interesse sul danese. Uno scenario che lascerebbe Vlahovic ancora più inquieto".