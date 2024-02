Quella di stasera potrebbe essere l'ultima sfida di Romelu Lukaku all'Inter. Almeno in Italia. Il belga ha voglia di rivincita contro il suo passato, specie dopo la contestazione di San Siro, ma secondo La Gazzetta dello Sport il futuro di Rom sarà lontano dalla Capitale: dopo aver sborsato 115 milioni di euro per strapparlo all'Inter, il Chelsea ha concesso all'attaccante il secondo addio in prestito pretendendo la «garanzia» che fosse l’ultima volta. Per evitare una minusvalenza serve un'offerta da 43 milioni (più almeno un triennale a 7-8 milioni di euro a stagione per il giocatore).

"Insomma, tenere Romelu sarebbe un’operazione onerosissima, che la Roma potrebbe permettersi – eventualmente – solo in una circostanza, se dovesse qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Ammesso e non concesso che poi i Friedkin vogliano comunque farla come operazione", sentenzia la rosea.