"Suona strano, ma Romelu Lukaku è diventato il jolly dell’Inter. Inzaghi considera Lautaro-Dzeko la sua coppia d’attacco e usa la LuLa come grimaldello in situazioni difficili. Stasera Lukaku farà coppia con Correa, ma la LuCo o la CoLu, scegliete voi la sigla meno orribile, non funziona". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport, sottolineando il nuovo ruolo ritagliato per il belga dopo una stagione dura che finalmente però sta riservando sorrisi.

"Non c’è chimica tra Correa e Lukaku e non ci sarebbe da meravigliarsi se Inzaghi fosse costretto a togliere Correa e a inserire Lautaro per scardinare il Sassuolo, è già successo, contro la Lazio e in parte contro l’Empoli", prevede la rosea.