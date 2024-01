Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport commentando il duello scudetto Inter-Juve: è entrato in scena l’asterisco, con i suoi effetti speciali. La Juve ora è in testa a +1, ma ha anche una partita in più che durerà fino al 28 febbraio, quando l'Inter recupererà con l'Atalanta. E così lo scontro diretto del 4 febbraio acquisisce ancora più importanza.

Nel prossimo turno, intanto, la Juve ospita l'Empoli nell'anticipo di sabato, mentre l'Inter andrà a Firenze domenica, con la concreta prospettiva di trovarsi momentaneamente a -4. Occhio ai cartellini: Calhanoglu è squalificato e Barella è in diffida, mentre Allegri ha solo Danilo a rischio e quindi probabile panchina per lui con l'Empoli.

Insomma, grazie a un calendario più in discesa e a una gara in più, la Juve potrà arrivare al Derby d'Italia guardando l'Inter dall'alto al basso. Psicologicamente non banale.