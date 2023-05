"Lautaro Martinez ha scavalcato i cartelloni con un salto olimpico e si è arrampicato sotto la Nord con la vena che gli usciva dal collo: eccolo lo stesso Toro imbizzarrito che correva senza freni in Qatar con la Coppa del Mondo in mano, eccolo il capitano di un popolo in cammino verso Istanbul". La Gazzetta dello Sport premia la prestazione di Lautaro, leader di questa Inter finalista di Champions. "Adesso spera che col club finisca come con la nazionale, nella gloria e nel delirio, e in attesa di sapere chi sarà l’altra duellante, il numero 10 deve conservare questo eccezionale stato di forma fino alla resa dei conti di Istanbul, il 10 giugno"

"Nella serata nerazzurra più importante da 13 anni a questa parte, Martinez ha davvero onorato la fascia che fu di Facchetti, Bergomi e Zanetti e non solo per il gol di rabbia e liberazione", sottolinea la rosea.